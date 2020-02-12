Общественник: автоинспекторы не будут заниматься аннулированием результатов техосмотра

По мнению общественника, автоинспекторы не будут заниматься аннулированием результатов ТО, поскольку это процесс будет трудоемким и долгим. Кроме того, по словам Форманчука, это право будет не у всех сотрудников ГИБДД, а лишь у избранных инспекторов Гостехнадзора.

«Ему (полицейскому — прим. ред.) надо будет миллион писем написать везде, чтобы аннулировать эту диагностическую карту. Он этого не будет делать. Это не штраф, что на дороге выписал и свободен», — заметил специалист.