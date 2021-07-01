Общепит в московских аэропортах попросили освободить от QR-кодов

Заведения общепита в аэропортах московского региона попросили освободить от антиковидных ограничений, согласно которым принимать посетителей можно только с QR-кодами. Об этом написала газета «Известия».

С такой просьбой исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Ассоциация считает, что продажа навынос может только ухудшить санитарную обстановку в авиагаванях. В зонах выдачи могут образоваться очереди, в которых люди вряд ли будут ответственно соблюдать социальную дистанцию.

Ограничения работы общепита в аэропортах ухудшат условия для пассажиров, помешают работе и плохо отразятся на туристической отрасли, считают в МАА. Этот вопрос станет еще актуальнее с задержками вылета или транзитными рейсами.

В Москве и Подмосковье с 28 июня в рестораны пускают только людей, которые уже привились от коронавируса, либо за последние полгода успели переболеть ковидом или сдали отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить это нужно специальным QR-кодом.

Накануне в России был установлен очередной антирекорд по смертности от ковида.