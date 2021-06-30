Антирекорд по смертности от ковида вновь побит в России

В России за сутки скончались 669 пациентов с коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Выявили 21 042 новых случая COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах. В оперштабе отметили, что 2951 пациент не имел симптомов ковида. С учетом новых данных с начала пандемии в России выявили 5 514 599 случаев заражения коронавирусом.

За полтора года в России скончались 135 214 человек, у которых до этого подтвердился коронавирус.

Больше всего случаев ковида выявили в Москве — 5823. Также высокие показатели в Московской области (2583), Санкт-Петербурге (1503). По количеству смертей среди пациентов антирейтинг возглавила Москва (117), следом Санкт-Петербург (111) и Нижегородская область (27).

За сутки врачи выписали 16 356 пациентов, вылечившихся от ковида. Всего вирус успешно победили 5 000 393 человека. Среди лидеров по выписке Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В России активно проходит вакцинация от коронавируса. Именно ее власти сейчас считают главным способ побороть третьею волну пандемии. В Московской области число привитых от коронавируса превысило 1,5 миллиона человек.