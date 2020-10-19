Общение с родственниками приостановили в СИЗО Москвы из-за коронавируса

С понедельника и до особого указания в большинстве СИЗО начали действовать новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших новой инфекцией. Одна из них — приостановление краткосрочных и длительных свиданий с родственниками и другими лицами.

Информация об этом появилась на официальном сайте УФСИН России по Москве.

«С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять только СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве, а прием арестованных, следующих транзитом через город Москву, — СИЗО-12 УФСИН России по Москве», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, а также увеличено количество судебных заседаний, проводимых по видео-конференц-связи.

Также было принято решение с 19 октября перевести сотрудников следственных изоляторов на двухнедельный график. И допущены к работе они будут только после отрицательных результатов тестов на коронавирус. Это необходимо, чтобы обвиняемые, подозреваемые и осужденные не заразились.

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