Общение с родственниками приостановили в СИЗО Москвы из-за коронавируса
Информация об этом появилась на официальном сайте УФСИН России по Москве.
«С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять только СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве, а прием арестованных, следующих транзитом через город Москву, — СИЗО-12 УФСИН России по Москве», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, а также увеличено количество судебных заседаний, проводимых по видео-конференц-связи.
Также было принято решение с 19 октября перевести сотрудников следственных изоляторов на двухнедельный график. И допущены к работе они будут только после отрицательных результатов тестов на коронавирус. Это необходимо, чтобы обвиняемые, подозреваемые и осужденные не заразились.
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