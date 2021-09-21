Воробьев обратил внимание на рост госпитализаций в Подмосковье

В Московской области наблюдается рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Пока он не стремительный, но все же есть. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Кому бы как ни надоела эта тема, но мы видим рост госпитализаций. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранении очередная нагрузка, связанная с пандемией», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что для победы над пандемией нужно носить маски, чаще мыть руки, вакцинироваться.

«Есть полное понимание, что вакцинация обеспечивает более легкое, если антитела упали, протекание болезни. Это факт. Я хочу его еще раз вслух проговорить», — подчеркнул губернатор.

По его словам, Подмосковье сейчас серьезно модернизирует систему здравоохранения, привлекается множество врачей.

За прошедшие сутки в Московской области COVID-19 подтвердился у 826 человек. С начала эпидемии заболели 437 586 жителей Подмосковья. В регионе продолжается кампания по вакцинации. В Московской области привились уже более 3,5 миллиона человек.