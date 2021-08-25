Общее число заболевших ковидом в России превысило 6,8 миллиона

В России за сутки коронавирус выявили у 19 536 человек, из больниц выписались 19 654 пациентов, скончались — 809. Общее число заразившихся россиян за все время пандемии превысило 6,8 миллиона.

За этот период болезнь смогли побороть 6 073 157 человек, погибли — 178 423. Врачи сделали 176,1 миллиона ПЦР-тестов. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

В Москве за минувшие сутки коронавирус нашли у 1402 человек, выздоровели за это время гораздо больше — 2299, погибли 52 пациента.

В Санкт-Петербурге зараженных стало на 1385 человек больше, из больниц за 24 часа выписались 892 человека, умерли — 30.

В Московской области заразились еще 776 жителей, болезнь смог побороть 1571 пациент, погибли 12 человек.

В Чукотском автономном округе заразились 15 человек, в Ненецком автономном округе — 12.