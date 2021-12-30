«Обратный геноцид». Экс-мэр Архангельска объяснил видео с мытьем ног темнокожему

Экс-мэр Архангельская Александр Донской снялся в ролике, где он в форме полицейского моет в Кока-Коле ступни чернокожему, после чего тот прижимает его коленом. Донской объяснил радиостанции «Говорит Москва», что ролик посвящен геноциду белого населения.

На видео полицейский моет темнокожему ноги в газировке, отмывает до белизны и целует. На следующих кадрах темнокожий уже прижимает полицейского коленом. Заканчивается все тем, что оба героя ролика лежат рядом и расплываются в счастливых улыбках, появляется надпись Stop War. Make Love («Прекратите войну. Занимайтесь любовью»).

Бывший градоначальник сказал, что такой перфоманс был задуман с целью обратить внимание на ущемление прав белого населения в США. Донской напомнил, что после гибели Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании полицейскими, в Соединенных Штатах поднялось движение в защиту прав темнокожих.

«Пошли перекосы — нужно дать больше ролей в кино чернокожим, больше рабочих мест. Был геноцид различных меньшинств, в том числе цветного населения США. Сейчас, на мой взгляд, происходит обратный геноцид белого населения», — сказал он.

Донской рассказал, что выступает «против любых перекосов» и уже полгода снимает такие ролики. Из-за этого он даже лишился страницы в Instagram. По его словам, сейчас можно говорить только о проблемах темнокожих.

«На мой взгляд, это неправильно, потому что и белых нужно защищать», — отметил он.

Схожая ситуация наблюдается и в ЮАР, где белому человеку сложно устроиться на работу, добавил Донской.

Ранее в Башкирии чиновники сняли рэп-клип о своих достижениях во главе районов и городов.