Башкирские мэры сняли рэп-клип о своих достижениях

Главы нескольких городов и районов юга Башкирии решили похвастаться своими достижениями и выпустили рэп-клип. Творческий подход оценил глава республики Радий Хабиров, опубликовавший видео в своих аккаунтах в социальных сетях.

О своих успехах в работе на благо юга Башкирии рассказали мэры Стерлитамака и Салавата, а также главы Аургазинского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов. В начале песни чиновники упрекают руководителей на севере и западе республики в том, что об их достижениях никто не слышал, в отличие от «юга РБ», который, по их словам, «всегда на коне».

Глава Башкирии в комментарии к ролику рассказал, что с первого дня работы для него было очень важным «исключить байство» среди местных чиновников. Хабиров отметил, что им удалось сформировать команду из людей с сильными человеческими качествами.

«Очень приятно, что они не только умеют работать и выполняют серьезные задачи на местах, но еще и обладают отличным чувством юмора и любят свои города и районы», — написал он.

Хабиров также предложил дождаться реакции на видео от глав других районов.

Ранее Башкирия вошла в рейтинг регионов — лидеров экономической устойчивости.