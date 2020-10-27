Обострение ситуации с коронавирусом спрогнозировали в России

Собеседница отметила, что очередное обострение ситуации с коронавирусом в России произойдет в феврале или марте, а к лету все начнет улучшаться. Для победы над пандемией необходимо, чтобы большая часть населения стала невосприимчивой к коронавирусу. Эту защиту могут обеспечить либо антитела после болезни, либо вакцина.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, что ситуация с ежесуточным приростом выявленных случаев COVID-19 в России существенно не изменится до нового года. Сейчас есть все признаки того, что РФ выходит на плато второй вспышки 2019-nCoV. По его словам, ждать понижения активности коронавируса до начала 2021 года точно не стоит.

За все время пандемии в России выявили 1 531 224 случая COVID-19. От болезни умерли 26 269 человек.