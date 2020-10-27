Обострение ситуации с коронавирусом спрогнозировали в России
Ситуация с коронавирусом станет сложнее в феврале–марте 2021 года. К лету все снова нормализуется. Чтобы пандемия пошла на убыль, нужно время. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Собеседница отметила, что очередное обострение ситуации с коронавирусом в России произойдет в феврале или марте, а к лету все начнет улучшаться. Для победы над пандемией необходимо, чтобы большая часть населения стала невосприимчивой к коронавирусу. Эту защиту могут обеспечить либо антитела после болезни, либо вакцина.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил, что ситуация с ежесуточным приростом выявленных случаев COVID-19 в России существенно не изменится до нового года. Сейчас есть все признаки того, что РФ выходит на плато второй вспышки 2019-nCoV. По его словам, ждать понижения активности коронавируса до начала 2021 года точно не стоит.
За все время пандемии в России выявили 1 531 224 случая COVID-19. От болезни умерли 26 269 человек.