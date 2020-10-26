Вирусолог спрогнозировал выход России на плато второй вспышки COVID-19

«Примерно притормозился [рост числа выявляемых случаев COVID-19], действуют меры, которые были приняты. <…> Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — рассказал Альтштейн.

Ученый предположил, что до начала 2021 года ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, сообщает РИА ФАН.

За минувшие сутки российские медики выявили рекордное число заражений коронавирусом: 17 347. Новые случаи заболевания выявили в 85 регионах страны, пишет RT.

Вторая вспышка коронавируса в мире после летнего затишья началась в сентябре. По состоянию на 26 октября всего выявили 43 018 215 случаев COVID-19 во всех уголках планеты. В России уже зарегистрировали две вакцины от коронавируса. Сейчас медики испытывают препараты на безопасность и эффективность.