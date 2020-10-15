Обнулить НДС на продукты при доставке предложили в Госдуме

Ситуация с коронавирусом в России ухудшилась: люди снова отправляются на удаленку и возвращаются к покупкам онлайн. Депутат Госдумы Василий Власов предложил подсластить пилюлю в эти сложные времена и ввести нулевые ставки НДС на продукты при доставке. Он отправил письмо с этим предложением главе Минпромторга Денису Мантурову.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний», — приводит RT Текст письма Власова.

Депутат добавил, что в этом случае еда подешевеет до 20%. Люди будут закупаться дистанционно, чтобы экономить, и перестанут появляться в магазинах.

Власов в течение нескольких месяцев озадачил разных министров своими идеями по улучшению качества жизни россиян. Одно из последних предложений парламентария — налоговые льготы для молодых предпринимателей.