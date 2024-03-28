Эксклюзив 28 марта 2024, 17:03 «Обнять и поблагодарить». Выжившая при теракте захотела разыскать спасителя Выжившая в «Крокусе»: нас спас светловолосый мальчик, хочу его разыскать Телеканал «360»

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Жительница Казахстана Мира, которой удалось выжить при теракте в Crocus City Hall в Красногорске, заявила «360», что с ужасом вспоминает трагические события. Женщина до сих пор не может нормально спать.

Мира приехала на концерт группы «Пикник» из Казахстана. Она остановилась в гостях у сына-музыканта, который не пошел вместе с ней на шоу, а был на репетиции.

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Когда раздались выстрелы, женщина была в гардеробе. Мира уже сдала свою шубу и была легко одета. Женщина тут же позвонила Гарри, но он не взял трубку. Затем она написала ему сообщение, рассказав о теракте. Сын тут же перезвонил и оставался на связи все время, пока она пыталась выбраться из концертного зала.

«Мне говорили: беги, беги, они в спину стреляют. Нас вывел какой-то мальчик, который здесь работает, светловолосый, на нем была форма такая же, как у других сотрудников. Я хочу его найти. Просто, чтобы обнять и поблагодарить», — поделилась собеседница «360».

Мира добавила, что не может заснуть — перед глазами всплывают жуткие кадры видео, которое она посмотрела, уже покинув Crocus City Hall. Женщина поняла, что избежала трагической смерти.

Ранее выжившая при теракте Дениза с сыном Игорем заявила, что 22 марта стало их вторым днем рождения.