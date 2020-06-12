Обнаруженный британцами симптом коронавируса не удивил российских врачей

Британские исследователи установили, что из-за заражения коронавирусом у людей в крови появляется избыток сахара и жира, а потом развивается панкреатит. Подобное может случиться при любом инфекционном заболевании, это не новость.

Врач-физиотерапевт Семен Гальперин считает, что любая вирусная инфекция может поразить островки Лангернанса — скопления эндокринных клеток в поджелудочной железе.

«Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное. Это может быть при достаточно большом количестве инфекционных заболеваний», — приводит РИА «Новости» слова Гальперина.

Ранее ученые из университета Ливерпуля выявили новый симптом коронавируса — обострение панкреатита. По данным исследования британских медиков, этот симптом чаще всего встречался у молодых мужчин с лишним весом. Сначала у них выявляли повышенное содержание сахара и жиров в крови, а потом начинались проблемы с поджелудочной.

По последним данным, медики выявили более 7,5 миллиона случаев COVID-19 в мире. От последствий заражения коронавирусом уже умерли свыше 422 тысяч человек.