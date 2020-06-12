    12 июня 2020, 11:59

    Британские ученые обнаружили новый симптом коронавируса

    Алена Макаренко

    Ученые из университета Ливерпуля выявили новую категорию пациентов, которым угрожает коронавирус. Инфекция опасна для молодых мужчин. Об этом сообщил «Царьград».
    Британские ученые обнаружили новый симптом коронавируса

    У молодых людей чаще всего находили новый симптом COVID-19 — обострение панкреатита. Коронавирус способен вызывать усиление этого заболевания.

    Особенно часто британские исследователи находили этот симптом у молодых мужчин с лишним весом. У них также было зафиксировано повышенное содержание сахара и жиров в крови.

    Ранее руководитель Центра по изучению хронических заболеваний и нарушений метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова назвала симптом коронавируса, из-за которого могут умереть молодые люди. Коронавирус вызывает гиперкоагуляцию — повышенную свертываемость крови. Поэтому для молодежи инсульт может оказаться первым и последним признаком заболевания коронавирусом.

    С начала пандемии число пациентов младше 40 лет с патологиями сердечно-сосудистой системы возросло в семь раз по сравнению с показателями прошлых лет.