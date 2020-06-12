Британские ученые обнаружили новый симптом коронавируса

У молодых людей чаще всего находили новый симптом COVID-19 — обострение панкреатита. Коронавирус способен вызывать усиление этого заболевания.

Особенно часто британские исследователи находили этот симптом у молодых мужчин с лишним весом. У них также было зафиксировано повышенное содержание сахара и жиров в крови.

Ранее руководитель Центра по изучению хронических заболеваний и нарушений метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова назвала симптом коронавируса, из-за которого могут умереть молодые люди. Коронавирус вызывает гиперкоагуляцию — повышенную свертываемость крови. Поэтому для молодежи инсульт может оказаться первым и последним признаком заболевания коронавирусом.

С начала пандемии число пациентов младше 40 лет с патологиями сердечно-сосудистой системы возросло в семь раз по сравнению с показателями прошлых лет.