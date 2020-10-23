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    23 октября 2020, 11:30

    Обманутым дольщикам разрешат повторно использовать маткапитал без суда

    Александра Ломейко

    Россияне смогут повторно использовать средства материнского капитала, если оказались в числе обманутых дольщиков и вместо готового жилья получили компенсацию. В суд для этого обращаться не придется, сообщила пресс-служба кабмина.
    Обманутым дольщикам разрешат повторно использовать маткапитал без суда

    Раньше средства материнского капитала, вложенные в новое жилье, возвращались после банкротства застройщика в Пенсионный фонд. Еще раз воспользоваться деньгами жители РФ могли только в том случае, если обратились в суд. Решение зачастую выносилось в пользу граждан, но сам процесс отнимал определенное время.

    «Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование», — уточнили в правительстве.

    Соответствующие изменения внесли в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, скорректировало правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.