Обманутым дольщикам разрешат повторно использовать маткапитал без суда

Раньше средства материнского капитала, вложенные в новое жилье, возвращались после банкротства застройщика в Пенсионный фонд. Еще раз воспользоваться деньгами жители РФ могли только в том случае, если обратились в суд. Решение зачастую выносилось в пользу граждан, но сам процесс отнимал определенное время.

«Теперь средства маткапитала в ПФР будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование», — уточнили в правительстве.

Соответствующие изменения внесли в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 года. Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, скорректировало правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.