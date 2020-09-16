В ОНФ рассказали, откуда взялась идея разрешить тратить маткапитал на ремонт

Идея разрешить тратить материнский капитал пришла после изучения обращений россиян, которые позвонили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Людям не всегда нужно новое жилье, а вот подремонтировать имеющееся или провести в дом газ на деньги государства захотели многие.

«Мы включаемся в решение самых разных проблем. <…> Многие семьи обращались с тем, что они хотели бы материнский капитал потратить именно на ремонт. То есть им не нужно покупать себе новую квартиру, им не нужно оплачивать детский сад или еще что-то», — рассказала «360» представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлия Зимина.

Собеседница подчеркнула, что люди просили разрешить тратить маткапитал на капитальные вещи: проведение газа или воды, установку батарей или новых труб. В ОНФ продолжают дальше собирать запросы сограждан, чтобы большим пакетом предложить, на что можно тратить выплаты на детей.

Ранее стало известно, что ОНФ озвучил инициативу о том, чтобы позволить людям тратить материнский капитал на ремонт жилья. В правительстве и комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ к идее отнеслись положительно. По словам Зиминой, пока официально это предложение в Кабмин и парламент не отправляли.