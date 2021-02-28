Порошенко припомнили обман таксиста в Крыму

Экс-президенту Украины Петру Порошенко припомнили, как он обманул таксиста во время своего последнего визита в Крым. Порошенко всю свою карьеру построил на лжи, заявил РИА «Новости» сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Порошенко в феврале 2014 года прилетел в Симферополь, где собирался на переговоры в местный парламент, однако крымчане не пустили его в здание. Порошенко вынужден был спасаться бегством. Поблизости оказалось такси, на которой Порошенко уехал из центра.

Экс-глава Незалежной ранее написал на своей странице в Twitter, что сочувствует крымчанам из-за проблем с водоснабжением и подачей электричества. Порошенко заявил, что российские власти якобы обманули крымчан и не выполнили своих обещаний.

«Чья бы корова мычала… Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя», — сказал Чегринец.

Он добавил, что Порошенко обманул даже таксиста, который помог ему спастись от народного гнева.

Чегринец добавил что все проблемы Крыма оперативно решаются при поддержке Москвы.

«Крым навсегда вернулся домой, и ничто и никто этого уже никогда не изменит. А „заслуженная награда“ еще найдет Порошенко», — заключил он.

Крымский парламентарий Юрий Гемпель ранее посоветовал Порошенко «не лить крокодильи слезы».