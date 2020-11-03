Обломов, оливье и война: россияне рассказали, что их объединяет

Россиян объединяют гордость за победу в Великой Отечественной войне, а также общий любимый салат и литературный герой. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Жители России рассказали, что, по их мнению, объединяет весь народ страны. На первом месте оказалась победа в Великой Отечественной войне, за это событие проголосовали 69% участников опроса ВЦИОМ.

На втором — салат оливье, главное блюдо новогоднего стола. За него отдали голоса 49% респондентов. В лидерах также оказался гимн России. Главным объединяющим фактором его назвали 16% россиян.

Чуть меньше голосов получили фильм «Ирония судьбы или с легким паром», роман «Война и мир», литературный герой Илья Обломов и главный символ страны — сам народ. Опрос был приурочен ко Дню народного единства.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что лишь 32% молодежи знает дату начала Великой Отечественной войны.