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    03 ноября 2020, 14:04

    Обломов, оливье и война: россияне рассказали, что их объединяет

    Ксения Басырова

    Россиян объединяют гордость за победу в Великой Отечественной войне, а также общий любимый салат и литературный герой. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.
    Обломов, оливье и война: россияне рассказали, что их объединяет

    Жители России рассказали, что, по их мнению, объединяет весь народ страны. На первом месте оказалась победа в Великой Отечественной войне, за это событие проголосовали 69% участников опроса ВЦИОМ.

    На втором — салат оливье, главное блюдо новогоднего стола. За него отдали голоса 49% респондентов. В лидерах также оказался гимн России. Главным объединяющим фактором его назвали 16% россиян.

    Чуть меньше голосов получили фильм «Ирония судьбы или с легким паром», роман «Война и мир», литературный герой Илья Обломов и главный символ страны — сам народ. Опрос был приурочен ко Дню народного единства.

    Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что лишь 32% молодежи знает дату начала Великой Отечественной войны.