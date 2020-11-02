Дату начала Великой Отечественной войны знает 32% молодых россиян. Результатами опроса поделился ВЦИОМ.

Всего 68% жителей России разных возрастов смогли ответить на вопрос о дате начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Сообщество». Его слова приводит газета «Известия».

Большинство опрошенных также согласились, что именно победу в Великой Отечественной войне нужно считать главным событием для России XX века. Такое мнение высказали 83% россиян. Почти все они относятся к старшей возрастной группе — от 45 лет. Меньше всего согласных с этим утверждением — в возрастной группе от 18 до 24 лет.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области обнаружили останки мирных жителей, погибших, предположительно, в Великую Отечественную войну. Среди них был один ребенок. Раскопки проводили специалисты поискового отряда «Рубеж» в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.