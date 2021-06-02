Облачную погоду и тепло пообещали жителям московского региона 2 июня

В Москве и Московской области 2 июня ожидается до +22 градусов. Дождя не ожидается, но поднимется холодный ветер.

«Сегодня мы будем находиться под влиянием скандинавского антициклона, при переменной облачности осадков в Москве мы не ожидаем. Воздух прогреется сегодня лучше, чем накануне», — сообщила РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

В столице, по словам метеоролога, ожидается до +20 градусов, а в Московской области — до +17…+22.

Однако ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы — до 754 миллиметров ртутного столба, добавила Волосюк.

Начало этого лета в Москве и Подмосковье оказалось самым холодным за последние 54 года, минимальная температура в московском регионе была зафиксирована в Волоколамске, где похолодало до +0,3 градуса, и в Клину, где было +0,2 градуса. Летняя погода, по прогнозу ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столицу и область вернется с 3 июня.