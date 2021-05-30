Синоптик сказал, когда летняя погода вернется в московский регион

Летняя погода вернется в Москву с 3 июня. Прогнозом поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».

Начало следующей недели в столице выдастся прохладным. Ночью 1 июня температура опустится до +1…+6 градусов, днем — не выше +14…+19. На следующий день под утро будет +4…+9, а после полудня прогреется до +15…+20.

«На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной России на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на четыре-шесть градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня», — рассказал Тишковец.

По его словам, «ложкой меда в эту бочку дегтя» окажется постепенное улучшение метеоусловий. Осадки не прогнозируются, лучи солнца станут чаще проглядывать из-за кучевых облаков.

Однако к четвергу, 3 июня, температурный фон вернется в свое климатическое русло, и тогда днем воздух прогреется до чуть выше 20 градусов. А к следующим выходным ожидается до +27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта. Погода будет солнечной и сухой.

А пока в Москву пришла по-сентябрьски холодная погода. Воздух прогрелся до +15 градусов. Прогнозируется порывистый ветер с северо-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду.