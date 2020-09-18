Обязательный масочный режим вернули в Севастополе

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Севастополе возобновили обязательный масочный режим. Распоряжение дал губернатор города Михаил Развожаев.

«Когда у нас ситуация стабилизировалась и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано», — привело РИА «Новости» слова Развожаева.

Глава города добавил, что жители должны строго соблюдать масочный режим. При этом снова объявлять ограничительные меры для сфер экономики не планируют. Губернатор поручил контролировать ношение масок в городе, а театры и кинотеатры должны закупить средства защиты, чтобы они всегда были в наличии на входе в здание.

Всего в Севастополе зафиксировано 737 случаев заболевания COVID-19. Врачам удалось поставить на ноги 506 человек. Скончался после заражения 21 пациент. По всей России насчитывается 1 091 186 случаев инфицирования коронавиурсом. Выздоровели 901 207 человек, скончались — 19 195.