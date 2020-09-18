Более 5,9 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки выявили 5905 случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5% болеют бессимптомно. В стране сделали более 42 миллионов тестов на COVID-19. Инфекцию подхватили уже 1 091 186 жителей страны.

Выздоровели за последние 24 часа 5339 наших соотечественников. С начала эпидемии поправились 901 207 заболевших. Врачи не сумели помочь 134 пациентам. Общее число скончавшихся от коронавируса в РФ достигло 19 195.

В Москве больных COVID-19 стало на 805 больше. В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердили еще у 206 человек, в Ростовской области — у 172. В первую пятерку регионов по выявленным за сутки инфицированным вошли Московская область (+165 новых случаев) и Нижегородская область (161 зараженный за день).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 18 сентября специалисты провели более 42 миллионов лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки анализов сделано 346 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 233 428 россиян, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

В Московской области провели 2 161 744 тестов на коронавирус. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица могут при желании пройти обследование в частных лабораториях.

Одним из препаратов, при помощи которых врачи борются с COVID-19, является азитромицин. Чикагские ученые пришли к выводу, что антибиотик может спровоцировать сердечный приступ в сочетании с некоторыми другими лекарствами.