Обязательный карантин для приезжих отменили в Бурятии

В Бурятию теперь можно ехать смело — власти отменили обязательный двухнедельный карантин, на который отправляли всех приезжих. В республике начали постепенно снимать ограничения из-за пандемии коронавируса.

«Для граждан, прибывающих на территорию Республики Бурятия, отменена процедура выдачи постановлений об обязательной самоизоляции на время инкубационного периода COVID-19», — сообщил сайт правительства региона.

Пока каждому, кто приедет в Бурятию из других регионов, придется заполнить анкету местного управления Роспотребнадзора. В ней нужно указать, кто, откуда и когда приехал в регион, и оставить контактную информацию и сведения о регистрации и фактическом месте жительства.

Всем командировочным и военным необходимо сообщить о прибытии по горячей линии Минздрава Бурятии.

В начале недели в регионе открылись туристические базы и гостевые дома. Как пишет РИА ФАН, работают они сейчас в соответствии с мерами и требованиями безопасности, которые предписал Роспотребнадзор.

Ранее бурятские врачи выявили первый случай повторного заболевания COVID-19. Женщину выписали из больницы 21 апреля, а через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Тест показал, что коронавирус вернулся.