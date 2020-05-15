    15 мая 2020, 10:44

    Первый пациент повторно заболел COVID-19 в Бурятии

    Александра Ломейко

    Бурятские врачи выявили первый случай повторного заболевания COVID-19. Женщину с двойным отрицательным тестом на коронавирус выписали из больницы 21 апреля. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Повторный анализ показал положительный результат.
    Первый пациент повторно заболел COVID-19 в Бурятии

    Главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, что пациентку снова госпитализировали. Ее слова привело РИА «Новости».

    «Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении», — подчеркнула Сымбелова.

    Медикам предстоит выяснить, имеют они дело с повторным заражением или с рецидивом инфекции.

    В Бурятии, по последним данным, 865 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки инфекцию обнаружили у 41 человека.

    Всего в России на 15 мая 262 843 коронавирусных больных. С начала эпидемии скончались 2418 человек, вылечились 58 226. В Москве с 15 мая начнут бесплатное массовое тестирование на антитела к вирусу.