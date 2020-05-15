Первый пациент повторно заболел COVID-19 в Бурятии

Бурятские врачи выявили первый случай повторного заболевания COVID-19. Женщину с двойным отрицательным тестом на коронавирус выписали из больницы 21 апреля. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Повторный анализ показал положительный результат.

Главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, что пациентку снова госпитализировали. Ее слова привело РИА «Новости».

«Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении», — подчеркнула Сымбелова.

Медикам предстоит выяснить, имеют они дело с повторным заражением или с рецидивом инфекции.

В Бурятии, по последним данным, 865 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки инфекцию обнаружили у 41 человека.

Всего в России на 15 мая 262 843 коронавирусных больных. С начала эпидемии скончались 2418 человек, вылечились 58 226. В Москве с 15 мая начнут бесплатное массовое тестирование на антитела к вирусу.