Обязательные QR-коды введут в Свердловской области с 30 октября

Власти Свердловской области решили перенести введение QR-кодов с 8 ноября на 30 октября. Кроме того, в регионе вводится обязательная самоизоляция для непривитых жителей старше 65 лет. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

«Планируемые нами меры, связанные с введением зон, свободных от COVID-19, и QR-коды с 8 ноября будут введены раньше — начиная с 30 октября. Это касается театров, выставочных пространств, кинотеатров, спортсооружений и ряда других объектов», — передало РИА «Новости» слова Крекова, который выступил на брифинге.

Для жителей старше 65 лет, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал процесс вакцинирования, введен режим самоизоляции.

Сейчас по всей России вводятся меры для борьбы с распространением коронавируса. Накануне QR-коды для посещения кафе и ресторанов на период нерабочих дней решили ввести на Кубани. Такое решение было принято в связи с возможным увеличением турпотока. Этому способствует теплая погода.

Местные власти подчеркнули, что нужно сделать все, чтобы препятствовать вспышке заболеваемости на курортах Кубани. Кроме того, с 25 октября по 1 декабря посещать массовые мероприятия или участвовать в них можно будет только с QR-кодом.