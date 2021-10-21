QR-коды для посещения кафе и ресторанов на период нерабочих дней решили ввести на Кубани

QR-коды для посещения ресторанов, кафе и досуговых учреждений будут действовать на курортах Краснодарского края в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Решение: с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета „Госуслуг“», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение принято в связи с возможным увеличением турпотока. Этому способствует теплая погода. Губернатор подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы препятствовать вспышке заболеваемости на курортах Кубани.

Он добавил, что с 25 октября по 1 декабря посещать массовые мероприятия или участвовать в них можно будет только с QR-кодом.

По последним данным оперативного штаба региона, за сутки в Краснодарском крае зафиксировано 255 случаев заражения коронавирусом, всего сначала эпидемии на Кубани зарегистрировали 78 858 случаев COVID-19.

Тем временем в России 21 октября зафиксирован максимум по числу заболевших ковидом за последние 24 часа. Заражения подтвердились у 36 339 человек.