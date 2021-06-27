Обязательную вакцинацию от ковида ввели для части населения в Бурятии

Власти Бурятии ввели в республике обязательную вакцинацию от коронавируса для людей, чья работа связана с повышенным риском заражения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора со ссылкой на главу ведомства Сергея Ханхареева.

«Принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию в республике по новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова главного санитарного врача Бурятии.

Он отметил, что обязательная вакцинация будет идти до 20 августа 2021 года. Прививки сделают медикам, работникам сферы образования, ЖКХ, транспорта, обслуживания и услуг. Также вакцину получат сотрудники учреждений культуры досуга и спорта.

Эту ковидную меру уже приняли в нескольких регионах России. Первой была Москва, такие меры приняты и в Подмосковье. В столице за отказ от укола будут отстранять от работы, лишать зарплаты и отпуска. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что первая серия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот.