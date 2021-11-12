Обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых ввели еще в одном регионе России

Роспотребнадзор по Кемеровской области ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Кузбасса, которое опубликовал сайт ведомства.

В документе говорится, что это ограничение решили ввести на фоне неблагоприятной эпидемической обстановки, которая сложилась в регионе. Ранее обязательную вакцинацию от SARS-CoV-2 ввели в Санкт-Петербурге, Башкирии, Татарстане, на Кубани, в Белгородской, Калужской, Иркутской областях и некоторых других субъектах.

Накануне оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил о подготовке законопроекта о QR-кодах о вакцинации на транспорте, в кафе и магазинах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящей серьезной работе по этому вопросу в Госдуме.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в РФ в начале осени. Медики постоянно фиксируют рекорды по суточной заболеваемости и смертности. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице обстановка начала стабилизироваться благодаря нерабочим дням.