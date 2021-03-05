Обязательную удаленку для пожилых отменят в России с 1 апреля

Перевод на дистанционку работников старше 65 лет с 1 апреля будет носить рекомендательный характер, а не обязательный. Об этом сказано в постановлении кабмина.

«Правительство постановляет рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, <…> осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление кабмина начнет действовать с 1 апреля 2021 года. Сейчас сотрудники старше 65 лет в обязательном порядке должны работать в дистанционном режиме. Такое правило ввели из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что в России продолжают работать удаленно более половины компаний. До 10% работников продолжают трудиться дистанционно в 55% организаций. Еще 20% руководителей заявили, что перевели на работу из дома до 30% подчиненных. Кроме того, в 14% компаний на удаленке остались до 50% сотрудников.