Руководители компаний поделились планами на удаленку

Более половины компаний в России остались частично или полностью работать дистанционно. Об этом сообщил сайт RT, сославшись на аналитиков сервисов «Работа.ру» и «СберКорус».

55% представителей бизнеса заявили, что в их компаниях на удаленке трудится до 10% сотрудников. А 20% руководителей рассказали, что перевели на работу из дома до 30% подчиненных. Еще в 14% компаний на дистанционке остались до 50% сотрудников.

Около 6% респондентов отметили, что у них удаленно работает до 70% сотрудников, а в 5% компаний — весь штат.

Кроме того, аналитики выяснили, сколько процентов работодателей планирует в будущем вернуть свою компанию в прежний режим работы. В частности, 34% директоров фирм намерены вызвать в офисы всех своих сотрудников. А 27% компаний думает вернуть с дистанционки только часть работников. Менять режим пока отказался 31% респондентов, а 8% решили и дальше остаться дома.

В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех регионов России.