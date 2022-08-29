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    29 августа 2022, 05:40

    Обязательную маркировку воды для детей введут в России

    Минпромторг России введет обязательную маркировку воды для детей с 1 марта 2023 года

    Юлия Шелковенко

    Упаковки с водой для детского питания в России будут маркировать с 1 марта 2023 года. Об этом «Известиям» сообщила глава департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

    Данная мера необходима, чтобы исключить злоупотребления среди ряда производителей. Они не соблюдают требования к ее качеству.

    «Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью „детская вода“ находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится», — пояснила представитель ведомства.

    Директор по торговле ООО «Перспектива» Альберт Ибатуллов заявил, что введение маркировки создает неравные условия среди производителей. Многие выпускают обычную воду, а продают как детскую. Их продукт обходится дешевле, чем настоящая детская вода. Именно поэтому их товар выбирают чаще, подытожил он.

    Ранее сообщалось, что группа российских компаний готовит письмо в Минпромторг с просьбой продлить механизм параллельного импорта.