Обязательную маркировку воды для детей введут в России

Упаковки с водой для детского питания в России будут маркировать с 1 марта 2023 года. Об этом «Известиям» сообщила глава департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

Данная мера необходима, чтобы исключить злоупотребления среди ряда производителей. Они не соблюдают требования к ее качеству.

«Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью „детская вода“ находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится», — пояснила представитель ведомства.

Директор по торговле ООО «Перспектива» Альберт Ибатуллов заявил, что введение маркировки создает неравные условия среди производителей. Многие выпускают обычную воду, а продают как детскую. Их продукт обходится дешевле, чем настоящая детская вода. Именно поэтому их товар выбирают чаще, подытожил он.

Ранее сообщалось, что группа российских компаний готовит письмо в Минпромторг с просьбой продлить механизм параллельного импорта.