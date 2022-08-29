Обязательную маркировку воды для детей введут в России
Минпромторг России введет обязательную маркировку воды для детей с 1 марта 2023 года
Упаковки с водой для детского питания в России будут маркировать с 1 марта 2023 года. Об этом «Известиям» сообщила глава департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.
Данная мера необходима, чтобы исключить злоупотребления среди ряда производителей. Они не соблюдают требования к ее качеству.
«Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью „детская вода“ находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится», — пояснила представитель ведомства.
Директор по торговле ООО «Перспектива» Альберт Ибатуллов заявил, что введение маркировки создает неравные условия среди производителей. Многие выпускают обычную воду, а продают как детскую. Их продукт обходится дешевле, чем настоящая детская вода. Именно поэтому их товар выбирают чаще, подытожил он.
Ранее сообщалось, что группа российских компаний готовит письмо в Минпромторг с просьбой продлить механизм параллельного импорта.