Параллельный импорт предложили продлить
«Известия»: бизнес попросил власти РФ продлить разрешение на параллельный импорт в страну
АКИТ (объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео») разрабатывает письмо с просьбой продлить параллельный импорт, заявил глава организации Артем Соколов. Об этом сообщили «Известия».
По его мнению, если не продлить действие механизма, то розничные магазины столкнутся с нехваткой товаров.
«Параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — прокомментировал Соколов.
Такой ввоз продукции защищен: компании приобретают оригинальные товары, которые проходят контроль. При отмене параллельного импорта исчезнут прозрачные схемы приобретения продукции. Предложение АКИТ будет направлено в Минпромторг России.
Ранее в Московской области появился собственный маркетплейс. Площадка привлекла более 70 тысяч продавцов.