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    29 августа 2022, 03:31

    Параллельный импорт предложили продлить

    «Известия»: бизнес попросил власти РФ продлить разрешение на параллельный импорт в страну

    Юлия Шелковенко

    АКИТ (объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео») разрабатывает письмо с просьбой продлить параллельный импорт, заявил глава организации Артем Соколов. Об этом сообщили «Известия».

    По его мнению, если не продлить действие механизма, то розничные магазины столкнутся с нехваткой товаров.

    «Параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — прокомментировал Соколов.

    Такой ввоз продукции защищен: компании приобретают оригинальные товары, которые проходят контроль. При отмене параллельного импорта исчезнут прозрачные схемы приобретения продукции. Предложение АКИТ будет направлено в Минпромторг России.

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