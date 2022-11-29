Общество 29 ноября 2022, 08:32 Обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента предложили ввести в России Ректор МИРЭА Кудж призвал ввести обязательную маркировку дипфейк-конента

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В России следует ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента. С этим предложением на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева обратился ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, передали в RT.

Дипфейк — это синтез изображения, основанного на искусственном интеллекте. И пока что, по словам Куджа, россияне минимально осведомлены о них и их потенциальных угрозах. Только 12% опрошенных знают этот термин, а в категории людей за 50 — только 3%. При этом 86% уверены, что основная задача дипфейков — генерировать развлекательный контент.

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И только 10% жителей России догадываются, что с помощью этой технологии можно совершать преступления. А ведь злоумышленники могут проходить аутентификацию по лицу при помощи нее, например.

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Кудж предлагает внести изменения в приказ Минцифры № 734 и в реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности.

Ранее Станислав Кудж предложил маркировать знаком «18+» VPN-сервисы. А до этого сенатор Андрей Клишас сообщил, что VPN-сервисы в России запрещать не будут.