Обязательную изоляцию отменят для въезжающих в Россию

Распоряжение вступит в силу 15 июля. Отмечается, что гражданам иностранных государств необходимо будет иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Если ее не будет, тест можно будет сдать на территории России. Для его прохождения дается три дня.

13 июля Москва перешла наочередной этап снятия ограничений для борьбы с коронавирусом. Теперь столичным жителям необязательно носить маску на улице, но требование использовать средства защиты в транспорте и магазине сохраняется. Заработали парки аттракционов, вузы возобновили прием студентов, а также сняли все ограничения в сфере бизнеса.