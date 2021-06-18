Обязательное тестирование на коронавирус предложили ввести в Краснодарском крае

Владельцев гостиниц, санаторий и пансионатов предложили обязать проводить отдыхающим экспресс-тесты на коронавирус. С предложением к губернатору региона Вениамину Кондратьеву обратился депутат Госдумы Алексей Воевода.

«Мы не можем утверждать о наличии заболевания по справке. Только тест, сделанный здесь и сейчас, является максимально объективным показателем», — процитировала газета «Известия» слова Воеводы.

В пресс-службе губернатора уточнили изданию, что сейчас ПЦР-тест не является обязательным условием для заселения в отель. Как принял глава региона это предложение, пока неизвестно. Депутат отметил, что некоторые отели и пансионаты требуют справку с результатом теста, но, по его мнению, это не спасет ситуацию.

Воевода предложил организовать размещение мобильных лабораторий для экспресс-тестирования, которое занимает до 15 минут, в крупных отелях и санаториях на Черноморском побережье и в остальных крупных туристических центрах.

Депутат рекомендовал делать тесты при регистрации, а потом не реже одного раза в неделю. Если результат будет положительный, то туриста нужно будет отправить в ближайшее амбулаторное учреждение для подтверждения диагноза. Недавно Кондратьев заявил, что пока нет необходимости введения дополнительных ограничительных мер на курортах, потому что ситуация стабильная. Тем не менее губернатор призвал туристов привиться перед поездкой.