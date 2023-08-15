Эксклюзив 15 августа 2023, 12:43 Обязать регионы строить спорткомплексы в малых населенных пунктах предложили в Госдуме Депутат Колунов предложил строить спортивные объекты в регионах России РИА «Новости»

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Строительство объектов массового спорта в небольших населенных пунктах позволило бы местным жителям заниматься им, не уезжая далеко от дома. Законодательно закрепить за регионами обязанность возводить их предложил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Жители небольших населенных пунктов, на две-три тысячи человек, неоднократно жаловались парламентарию на отсутствие спортивных комплексов. Ближайшие построили в 25-30 километрах от их дома, и неудобно ездить туда регулярно.

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«Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации есть, но это лишь рекомендации. Важно проработать четкие нормы, носящие обязательный характер и адаптируемые под каждый регион», — сказал Колунов.

Он призвал регламентировать спортивное направление по аналогии с нормами градостроительного проектирования и застройки по обеспечению населенных пунктов школами и детсадами. Колунов взял этот вопрос на свой контроль. Он направит в Минспорта письмо с предложением совместными силами найти законодательное решение проблемы.

Задачу доступности массового спорта успешно решали в Московской области. Там запустили платформу «Спорт Подмосковья» с информацией о более чем 500 региональных и муниципальных объектах, секциях и прогулочных маршрутах.