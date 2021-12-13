Объявлена дата рассмотрения дела о гибели дочери Конкина

Суд рассмотрит дело о гибели Софьи Конкиной, дочери известного актера, 20 декабря. Об этом московская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале. В прошлом году девушка утонула в бассейне столичного фитнес-клуба. Также суд продлил владелице заведения меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая.

«По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственного обвинителя Пресненский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возращении уголовного дела прокурору и назначил судебное заседание по уголовному делу о гибели Софьи Конкиной в столичном фитнес-клубе в общем порядке судебного разбирательства на 20 декабря 2021 года», — сказано в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Также суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая 2022 года.

Софья Конкина — дочь известного актера Владимира Конкина. 22 сентября 2020 года девушка погибла в столичном фитнес-клубе «Джамп». Персонал и другие посетители клуба нашли девушку, когда она уже была без сознания. Спасти ее не удалось.

Позже выяснилось, что в бассейне не было тренера (инструктора), медицинского работника и комнаты для медперсонала. Владелицу и руководителя ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анну Андрианову обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование уголовного дела закончили только месяц назад.