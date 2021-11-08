Следственный комитет закончил расследование дела о гибели дочери Конкина

Расследование уголовного дела о гибели дочери актера Владимира Конкина Софьи в московском фитнес-клубе завершено. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд», — сообщила Петренко. Ее слова приведены на сайте СК РФ.

Во время расследования специалисты провели экспертизы, в том числе и две сложные комиссионные медицинские экспертизы. Допрошено множество людей, в том числе свидетели.

«Проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность Андриановой», — добавили в СК.

Софья Конкина 22 сентября 2020 года, плавая в бассейне фитнес-клуба «Джамп», начала тонуть. Следствие выяснило, что в клубе не было ни медперсонала, ни дежурного инструктора по плаванию. В итоге из-за несвоевременного оказания помощи Конкина спустя два дня умерла в больнице.

Учредителю и управляющей ООО «Фитнес-клуб „Джамп“» Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и которые повлекли за собой смерть человека по неосторожности.

Андриановой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей грозит до шести лет лишения свободны. Ее имущество стоимостью 11 миллионов рублей арестовано в целях обеспечения гражданского иска, заявленного Конкиным.