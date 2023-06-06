Общество 06 июня 2023, 02:48 Объявился претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева наследник Сотрудничавший с покойным Зайцевым манекенщик заявил о претензиях на его наследство РИА «Новости»

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Сотрудничавший с покойным Вячеславом Зайцевым манекенщик Эдуард Кривенко сообщил о претензиях на наследство модельера. В передаче «Малахов» мужчина заявил, что у него есть завещание кутюрье, с которым он намерен пойти в суд.

«У меня на руках завещание Вячеслава Зайцева. Я с этим документом собираюсь в суд. <…> Я помогал ему, ближе меня у него никого не было», — поделился Кривенко.

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По его словам, он помогал и заботился о Зайцеве долгие годы. Как заявил Кривенко модельер пообещал ему сделать так, чтобы у него в жизни все было хорошо — «и квартира, и машина».

Мужчина рассказал, что с Зайцевым он познакомился в 2008 году. Сначала Кривенко принимал участие в показах модельера, который сделал его ведущей моделью.

«Потом он поселил меня рядом на Арбате, чтобы я мог помогать ему. Он звонил, говорил, когда ему было плохо», — рассказал манекенщик.

Кривенко заявил о желании добиться перезахоронения модельера. По мнению мужчины, Зайцеву подобрали неудачное место на кладбище.

«Здесь на кладбище рядом мусорка, туалет и трасса. Он не заслуживает такого. Я буду требовать перезахоронения», — сказал Кривенко.

Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля в возрасте 85 лет. Известного модельера доставили в больницу Щелкова с кровотечением в желудке. Зайцев вошел в историю моды своими смелыми и яркими работами. Талант российского модельера ценил Пьер Карден, а западные журналисты прозвали его «Красным Диором».