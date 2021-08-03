Минтруд назвал число получивших единовременные выплаты к школе родителей

В России по поручению президента Владимира Путина начали досрочно перечислять единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей. К вечеру 2 августа средства получили родители 17,4 миллиона детей.

Средства получило большинство россиян, направивших заявления в Пенсионный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа. <…> По состоянию на вечер понедельника, выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 миллиона детей», — уточнил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Прием заявлений и их обработка продолжаются. Документы на единовременную выплату можно направить до 1 ноября 2021 года. Она предназначена на детей 6-18 лет и россиян с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по общеобразовательным программам.

Воспользоваться выплатой смогут семьи, воспитывающие более 20 миллионов детей. Она составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Из бюджета на эти цели планируют направить 204 миллиарда рублей. Средства рекомендуют потратить на сборы ребенка в школу.

Изначально предполагалось, что выплаты начнут выдавать с 16 августа, а заявление на получение пособия необходимо было подать до 15 июля.