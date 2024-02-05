05 февраля 2024, 14:24
«Объективно необходимо». Запрет на рассаживание детей и взрослых в самолетах поддержали
Депутат Бессараб: сажать вместе с родителями в самолетах нужно детей до 12 лет
Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. Поправки в Воздушный кодекс готовят в «Единой России». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «360», что в этом вопросе должна быть некая вариативность.
«Объективно так необходимо сделать, поскольку мы понимаем, что ребенок может испугаться в воздухе, почувствовать себя скованно, плохо. Необходимость участия в этом случае родителей обоснована», — отметила спикер.
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С другой стороны, билеты могут выкупить таким образом, что семью не посадить рядом. По мнению депутата, в таком случае нужно давать возможность выбора родителям, например, приобрести билеты в разных местах.
«В силу объективных причин у нас сегодня повышенный спрос на воздушные перевозки. С учетом ситуации думаю, что авиакомпании обязаны обеспечить максимальный комфорт для семей. В то же время иметь возможность не держать билеты до последнего или не отказывать семьям только потому, что [они будут сидеть] в разных местах», — добавила собеседница «360».
Бессараб считает, что нет необходимости сажать вместе с родителями достаточно взрослых детей. Нужно ограничиться запретом на рассаживание с детьми до 12 лет.
Ранее авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. Клиенты сами выберут, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.
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