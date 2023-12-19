Транспорт 19 декабря 2023, 22:26 Родителей и детей больше не будут рассаживать в самолетах Генпрокуратура обязала перевозчиков не рассаживать родителей и детей в самолетах РИА «Новости»

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Авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Генеральный прокурор Игорь Краснов отреагировал на многочисленные обращения граждан и сообщения в СМИ. В ходе проверки выяснилось, что локальные акты ряда авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона.

Некоторые перевозчики уже предусмотрели возможность пересадки детей от одного сопровождающего к другому независимо класса обслуживания. Помимо этого, детей до двух лет будут рассаживать вместе с членами семьи или родственниками.

Ранее ограничения в московских аэропортах привели к задержке почти 40 рейсов. Они уже вернулись к обычному режиму работы.