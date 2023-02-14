Общество 14 февраля 2023, 11:33 Объединенный штаб ОДКБ назвал место проведения учений «Нерушимое братство» Учения ОДКБ «Нерушимое братство» проведут в Киргизии вместо Армении РИА «Новости»

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После того как Армения отказалась принять на своей территории учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство», было принято решение провести их в Киргизии. С таким заявлением выступил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщил ТАСС.

По словам Сидорова, в рамках учения участникам предстоит отрабатывать задачи урегулирования в кризисной зоне уже на постконфликтной стадии, а также проведение миротворческой операции. Даты учения начальник объединенного штаба не назвал.

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Власти Армении 10 января заявили ОДКБ, что считают «нецелесообразным» проводить учения на территории республики. В России в ответ заявили, что Армения остается близким союзником.

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Вместе с тем в МИД РФ обратили внимание, что отказ армянской стороны все же создает некоторые трудности для стран, которые входят в ОДКБ.