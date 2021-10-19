Отец одной из пропавших из кризисного центра Казани девушек заявил, что обе беглянки дома

Пропавшие из казанского приюта девушки из Дагестана вернулись домой. Насильно замужем их никто не держит, рассказал сайту РБК отец одной из них.

Мужчина пояснил, что его дочери и его подруге помогла сбежать правозащитница Светлана Анохина.

«Закрутила девочкам голову и увезла», — охарактеризовал ее действия отец одной из беглянок, пригрозив выколоть предполагаемой виновнице побега глаза.

Сейчас девушки, по словам жителя Дагестана, находятся у себя дома в Махачкале. Визит за ними в кризисный центр «Мамин дом» полицейских мужчина опроверг. Он также подчеркнул, что находится в браке девушек никто не принуждает.

«Если не хотят с мужьями быть, никто их не держит», — заключил отец одной из жительниц Дагестана.

Глава центра благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова рассказала «360», что правозащитница из Дагестана Светлана Анохина попросила дать крышу над головой двум женщинам и маленькому ребенку. Якобы они уже давно намеревались сбежать.

Девушки добрались до Казани, но из центра их «забрали люди в форме». Позже беглянки отказались от помощи и заявили, что у них все хорошо.