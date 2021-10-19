Двух дагестанок, сбежавших от мужей, похитили из приюта в Казани. Полиция начала проверку

В Казани из приюта странным образом похитили двух дагестанских девушек. Они хотели сбежать из семьи и развестись с мужьями, за которых их выдали насильно. Но начать новую и самостоятельную жизнь у них не получилось из-за преследований родственников. Об этом «360» рассказала глава центра благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова.

«Месяц назад к нам обратилась правозащитница из Дагестана Светлана Анохина с просьбой помочь двум женщинам и маленькому ребенку дать крышу над головой в нашем центре. Выяснилось, что они уже год просят защиту и помощь сбежать оттуда», — рассказала Байназарова.

Они были выданы замуж насильно, были ограничены в передвижениях, хотели другую жизнь, самостоятельно работать и жить. Поэтому центр решился им помочь. В эту субботу был организован побег, номера девушкам изменили и помогли им выехать в Казань. Этот город максимально подходил девушкам в религиозном плане.

«У нас были иллюзии, что Казань более цивилизованная республика, хоть и мусульманская. Мы думали, что сможем их защитить», — отметила собеседница.

Вчера девушки добрались до Казани, заселились, утром в офис они приехали на такси, они понимали, что их могут искать. Там они подписали документы с просьбой о помощи. Как рассказала Байназарова, одна девушка боялась своего отца. Он просила его помочь ей развестись, но он лишь сказал: «Замуж вышла, там и помрешь».

Потом они поехали домой, были на связи, все фотографировали. Девушки всего боялись, даже выйти во двор. В этом кризисном центре был ремонт, администратор должен был приехать только поздно вечером, поэтому все это время они были там одни. Вечером девушки перестали выходить на связь, в 19:47 пришло сообщение от них: «Нас нашли, забрали люди в форме».

Через два часа руководителям центра пришло 10-секундное видео, где одна девушка снимает себя в квартире, там ее ребенок и вторая девушка, на заднем плане большое количество мужской обуви. Она написала, что у них все хорошо, их заберет папа, они поедут домой. Они также поблагодарили и отказались от помощи. Но есть подозрения, что их заставили так сделать.

В МВД Татарстана сообщили РБК, что полиция начала проверку из-за сообщений о похищении людьми в полицейской форме двух дагестанских девушек, которые находились в приюте.