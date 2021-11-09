Суд в Москве отклонил первый в России иск о возврате биткоинов

Савеловский суд Москвы отклонил первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты — 16,6 биткоина. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» представляющий интересы истца адвокат Борис Башилов.

Стоимость 16,6 биткоина, на момент составления иска, оценивалась почти в 45 миллионов рублей. Как отметил адвокат, его доверитель Андрей П. летом 2018 года перевел на криптокошелек своего знакомого Игоря Т. принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления. По условиям устного договора, тот должен был за пять месяцев инвестировать их, а после этого вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли.

По истечении срока договора криптовалюту ответчик не вернул, объяснив, что утратил ее. В итоге, по словам Башилова, его доверитель сначала направил досудебную претензию, а после и иск в суд. Соответствующего законодательства во время совершения сделки не было, но после законодатель урегулировал вопрос криптовалют и признал цифровую валюту имуществом.

«Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала», — привело агентство слова своего собеседника. Башилов уточнил, что мотивировочная часть решения будет готова позднее. Также он сообщил о намерении обжаловать это решение.

Цена биткоина второй раз за сутки стала самой высокой за всю историю, поднявшись выше 68 тысяч долларов, следует из данных бирж. До этого ночью стоимость этой валюты перешла за 67 тысяч долларов. Это рекордная стоимость биткоина, превышающая все отметки за всю историю. Предыдущий максимум был установлен 20 октября и составил 67 тысяч долларов ровно. До этого рекорд был зафиксирован в апреле, тогда купить валюту можно было за 64,85 тысячи долларов.