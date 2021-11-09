Биткоин дважды за сутки обновил максимум и стал стоить дороже $68 тысяч

Цена биткоина второй раз за сутки стала самой высокой за всю историю, поднявшись выше 68 тысяч долларов. Об этом говорят данные бирж.

Крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance зафиксировала рост биткоина на 5% — до 68,4 тысячи долларов. До этого ночью стоимость этой валюты перешла за 67 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену между 20 биржами, за сутки биткоин подорожал на 4,93% — до 68,4 тысячи долларов.

Это рекордная стоимость биткоина, превышающая все отметки за всю историю. Предыдущий максимум был установлен 20 октября и составил 67 тысяч долларов ровно. До этого рекорд был зафиксирован в апреле, тогда купить валюту можно было за 64,85 тысячи долларов.

Уже второй месяц подряд биткоин очень быстро растет в цене. В октябре его цена выросла приблизительно на 40% — с 43,82 тысяч до 61,3 тысячи. Однако все осень эта валюта показывала высокую волатильность — в сентябре она наоборот подешевела почти на 35%, потом снова вернулась к прежней отметке.