Россиян предупредили о волне фишинга на тему прививок от коронавируса

В феврале россияне могут столкнутся с новой волной фишинга. Мошенники возьмутся за доверчивых жертв на фоне массовой вакцинации от коронавируса.

Специалисты компаний, работающих в сфере информационной безопасности, предупредили о скором всплеске мошенничества. Об этом сообщила газета «Известия». Новые схемы для обмана, скорее всего, получат распространение в социальных сетях и на фейковых сайтах.

Эксперты полагают, что персональные и платежные данные злоумышленники постараются получить, предлагая записаться на вакцинацию от ковида через портал госуслуг. Не исключена рассылка писем от мошенников или звонки якобы из больницы или официальных сервисов.

Человеку предложат пройти по ссылке, чтобы выбрать новую запись на прием, или придумают другой предлог заманить его на вредоносный ресурс. Причем как для лже-вакцинации, так и для покупки каких-либо препаратов.

Атака может быть нацелена не только на физических лиц, но и на крупные компании — чтобы украсть у них корпоративные учетные записи. А фишинг приобретет индивидуальный характер: искать жертв будут при помощи тех же социальных сетей.

С начала 2021 года в Роскомнадзоре уже приняли меры в отношении порядка 460 ресурсов, размещавших информацию о незаконной торговле лекарствами. Во всем мире объем фишинга, связанного с вакцинами против COVID-19, вырос на десятки процентов.