Россиян предупредили о новом виде мошенничества с «доплатой за доставку»

Мошенники начали активно применять новый способ для вымогательства денег у россиян под предлогом доплаты за доставку товаров, якобы задержанных на почте.

Злоумышленники в последнее месяцы приняли на вооружение новый способ для вымогательства денег у россиян. Мошенники рассылают фишинговые письма, выступая от имени различных логистических организацией и компаний доставки. В тексте говорится о неких непредвиденных расходах, в связи с чем предлагается доплатить незначительную сумму через оплату по банковской карте.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова отметила, что популярные сервисы доставки на фоне актуальности онлайн-шоппинга в условиях пандемии остаются самой привлекательной приманкой в арсенале мошенников.

Представители «Почты России» сообщили, что им известно о фишинговых рассылках: «Мы установили источник фишинга и сообщили об инциденте компетентным органам», — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Эксперт компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Сергей Меньшако ранее назвал способы обезопасить персональные данные от киберпреступников.